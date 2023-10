Top 5 des meilleurs costumes d’Halloween pour adultes et guide d’achat 2023 : comment choisir son déguisement ?

Top 5 des meilleurs déguisements pour Halloween

Un déguisement issu d’un film : le Joker

Déguisement du Joker ©Amazon

Halloween est l’occasion idéale pour porter un déguisement qui vous plaît. Ici, optez pour votre personnage préféré du dernier film que vous avez vu, notamment le Joker. En effet, un personnage qui a marqué les esprits pour son côté délirant qui plaît. Si vous désirez de faire la paire avec votre partenaire, optez également pour le déguisement d’Harley Quinn !

Un déguisement populaire : Mercredi Adams

Déguisement Mercredi Adams ©Amazon

Voici un personnage qui a fait le tour de la planète grâce à son côté terrifiant mais charmant à la fois. Optez pour ce déguisement si vous voulez porter un déguisement que tout le monde reconnaît sans le moindre effort, le costume de Mercredi Adams. Avec ces accessoires tels que la perruque ou même la main, vous aurez un look des plus réussi !

Un déguisement qui fait peur : la faucheuse

Déguisement la Faucheuse ©Amazon

Afin de rester dans le côté “horreur” de cette fête, voici le costume de la faucheuse pour marquer les esprits. Avec sa longue cape noire, sa capuche cachant le visage et ses accessoires, la faucheuse est le déguisement idéal pour adultes sans avoir besoin de beaucoup de matériel.

Un déguisement connu : le costume clown

Déguisement clown ©Amazon

Les clowns, voici LE personnage qui a marqué les esprits pendant des années avec leurs rires terrifiants et le maquillage plus horribles les une que les autres. Si votre but est de terrifier un maximum de personnes, voilà un costume qui colle parfaitement !

Un déguisement pour les fans : le costume d’Harry Potter

Déguisement Harry Potter ©Amazon

Bonne nouvelle pour les fans de saga ! Votre costume peut refléter vos films préférés comme ce déguisement d’Harry Potter qui est le déguisement parfait pour se costumer à une fête et séduire vos convives ! Grâce à tous ces accessoires compris, vous n’aurez besoin de rien ajouter à votre look !