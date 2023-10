Top 5 des meilleurs anti-cernes et guide d’achat 2023 : comment choisir son correcteur ?

Si vous avez la peau sèche et le contour des yeux sensible, tournez-vous vers des soins anti cernes hydratants à la composition naturelle. Si à l’inverse, vous avez la peau mixte à grasse, préférez des anti cernes en pot à tapoter du bout des doigts sous vos yeux et n’oubliez pas d’ajouter de la poudre pour fixer le tout.

Vous pouvez aussi faire votre choix en fonction de vos besoins ciblés. Si vous êtes à la recherche d’un correcteur enlumineur, dirigez-vous vers les produits à mi-chemin entre le highlighter et le correcteur. Si c’est un effet no make-up que vous visez, privilégiez les textures légères à la couvrance modérée.

Top 5 des meilleurs anti-cernes

Un anti-cernes qui apporte de la lumière : le correcteur La Provençale

La Provençale crée le correcteur lumière, qui est un correcteur soin à la texture fluide composé à 97 % d’ingrédients d’origine naturelle, enrichi en huile d’olive bio AOP provence et en pigments minéraux inspirés des ocres de Provence. Une formule hydratante à la couvrance moyenne et modulable, qui corrige les cernes et les imperfections sans effet matière et sans marquer les traits, pour un résultat naturel et lumineux pendant 24 heures. Le Correcteur Lumière est disponible en 5 teintes pour sublimer toutes les beautés. Convient à tous les types de peaux même sensibles et il est testé sous contrôle dermatologique.

Un anti-cernes avec un fini mat : le correcteur NYX

Camouflez vos imperfections et sculptez vos traits à l’envie avec le Can’t Stop Won’t Stop Contour Concealer. Disponible dans 24 teintes ultra-pigmentées, ce correcteur anti-cernes liquide léger a une tenue impeccable et répond aux trois besoins majeurs en matière de maquillage du teint : camoufler les imperfections, illuminer le teint, définir les contours du visage. Ce produit multifonction onctueux offre une couvrante totale au fini mat longue tenue jusqu’à 24 heures. Formule vegan, sans ingrédient d’origine animale ou dérivé.

Un anti-cernes couvrant : le correcteur L’Oréal

Voici le correcteur, qui peut également être un fond de teint, 2 en 1 de L’Oréal Paris ! À la fois correcteur et fond de teint, sa formule couvre les cernes et les imperfections (rougeurs, cicatrices…) et unifie votre teint. Sa texture fluide et légère glisse sur la peau et se fond avec celle-ci. Un résultat infaillible pendant 24 heures : sa formule couvrante mais modulable offre un résultat naturel et longue tenue. Utilisez la pointe arrondie pour une application ciblée (ailes du nez, coin interne des yeux, imperfections) et la partie plate pour étirer le fond de teint. Il existe en 25 teintes.

Un anti-cernes léger : le correcteur Bourjois

Le correcteur anti-fatigue Bourjois Healthy Mix efface instantanément tous les signes de fatigue pour un look reposé. Sa formule glisse facilement dans la peau, couvrant les cernes et les yeux gonflés sans traces ni marques. Avec son mélange de vitamines C, E et B5 Healthy Mix, le correcteur est le mélange parfait lorsque vous voulez l’éclat d’une peau saine. Utilisez l’applicateur floqué doux pour une application précise. Pour éliminer les cernes autour des yeux, le correcteur anti-fatigue Healthy Mix est le meilleur complément à votre routine matinale. De plus, il contient un dérivé d’acide hyaluronique qui fournit une hydratation et a un effet réparateur. Les pigments réfléchissants augmentent l’éclat de la peau d’une manière délicate et naturelle. Les poudres sphériques offrent des effets de flou optique et de douceur sur la peau, réduisant l’apparence des cernes et des imperfections.

Un anti-cernes Waterproof : le correcteur ARTDECO

Qu’il s’agisse de larmes ou de pluies, le correcteur imperméable ARTDECO à l’eau est parfait pour toutes les éventualités. Avec le correcteur léger long-wear, les gouttes d’eau ne peuvent plus endommager le maquillage. Il est inaltérable et son pouvoir couvrant moyen à fort fait disparaître les cernes, les ridules et autres. Les pigments spéciaux réfléchissants diffusent parfaitement la lumière et laissent la peau lisse et super fraîche. En même temps, grâce à sa texture légère, il agit très naturellement sur la peau et se fond de façon invisible avec la peau. Un coup de fraîcheur absolu pour un teint visuellement magnifique.

Comment bien choisir son anti-cernes ?

Tout commence par LA question : “de quoi ai-je surtout besoin ? ” : effacer mes vilaines cernes ? Dissimuler mes imperfections ? Illuminer mon regard ? Un peu tout ça ? Malheureusement, ces demi-cercles colorés qui élisent domicile sous les yeux ont différentes causes : la fatigue mais aussi une mauvaise circulation du sang, le stress, les changements hormonaux, les allergies…

Pour découvrir celui qui va devenir notre meilleur ami, on doit trouver la bonne couleur ET la bonne texture. Oui, les deux vont ensemble car la teinte pour estomper une cerne ne va pas être exactement la même que pour camoufler un bouton. Pareil pour la couvrance. L’idée ici : appliquer une nuance qui, associée à celle de vos cernes, va les neutraliser. Votre anti-cernes doit déjà être très proche de votre carnation. La peau autour des yeux est plus claire que sur le reste du visage. En général, on conseille de choisir une nuance un demi-ton au-dessous de celle de son teint. On s’intéresse ensuite aux sous tons du produit.

Vos cernes sont bleutées : les sous tons rosés et orangés sont à préférer. Vos cernes sont violacées : les sous tons jaunes vont vous faire plaisir. Vos cernes sont plutôt marron : à vous les sous tons beiges, pêches, ivoires… Pour que l’effet reste naturel, vous serez peut-être plus à l’aise en travaillant une texture fluide ou crémeuse. Elle permettra également de lisser les rides et ridules en évitant l’effet plâtre.