Des boissons aromatisées : le calendrier Waterdrop

Calendrier de l'avent Waterdrop ©Amazon

Faites de la période de l’Avent un moment encore plus magique avec le calendrier de l’avent Waterdrop. Profitez de surprises fruitées, de designs en édition Limitée et de nouveaux produits fascinants pour vous aider à boire plus d’eau : en particulier le dimanche de l’Avent et la veille de Noël.

Des petites gourmandises : le calendrier Bonne Maman

Calendrier de l'avent Bonne Maman ©Amazon

Goûtez cette véritable immersion gourmande de ce calendrier de l’avent Bonne Maman juste avant les fêtes, un aperçu de son atelier imaginaire où ses créations inédites prennent vie pour vous faire patienter jusqu’à Noël en éveillant tous vos sens. Assortiment de recettes de préparations, gelée, confiture, biscuits, pâte de fruits et infusions.

Des objets manga : le calendrier One Piece

Calendrier de l'avent One Piece ©Amazon

Voici le cadeau parfait pour les fans de Luffy et son équipage ! Jusqu’à Noël, découvrez 24 pochettes remplies de surprises : décorations de Noël à accrocher dans le sapin, mini-livres, badge, coloriages, cartes à gratter, recettes, stickers et magnet… des mini-objets exclusifs et collectors pour tous les fans !

Des cosmétiques : le calendrier L’Oréal

Calendrier de l'avent L'Oréal ©Amazon

Découvrez le nouveau calendrier de l’Avent L’Oréal Paris 2023, contenant 24 produits en taille réelle : 20 produits de maquillage et 4 produits de soin visage et cheveux. Valeur réelle supérieure à 265€. Un véritable objet de collection à offrir à vos proches et à vous-même !

Des sucreries américaines : le calendrier USA Sweets

Calendrier de l'avent USA Sweets ©Amazon

Découvrez ce calendrier de l’avent USA Sweets afin de pouvoir déguster des bonbons américains pendant 24 jours. La marque promet les meilleures gourmandises des États-Unis afin de vous faire voyager avant Noël.