Top 5 des meilleurs déguisements enfants pour Halloween et guide d’achat 2023 : comment choisir son costume d’Halloween ?

Top 5 des meilleurs costumes d’Halloween pour enfants

Dans le monde des sorciers : le déguisement d’Harry Potter

Déguisement Harry Potter ©Amazon

L’ensemble de costume Harry Potter comprend 7 pièces : une cape, un chapeau, une cravate, une écharpe, des lunettes, une minuterie, une baguette. Ce magnifique costume de carnaval fera de votre enfant le centre de la fête d’Halloween, le faisant entrer dans le monde magique des sorciers !

Dans le monde de l’horreur américaine : la cheerleader zombie

Déguisement pompom girl zombie ©Amazon

Ce n’est plus si glamour de faire partie de l’équipe des pom-pom girls… C’est même tout l’inverse ! Transformez votre fille en pom-pom girl avec ce déguisement ! Déchiré et complété de ses deux pompons rouges et noirs, ce déguisement fera sensation pendant la soirée d’Halloween ! À vous d’ajouter le maquillage sinistre pour un effet frissons garanti.

Dans le monde étrange Adams : le costume de Mercredi

Déguisement Mercredi Adams ©Amazon

Cette robe de costume Addams est l’accessoire de fête d’Halloween parfait pour satisfaire votre envie effrayante. Coiffez-vous avec style avec cette tenue tendance et populaire, une excellente idée de cadeau pour les femmes, les filles, les enfants et les adolescents qui aiment les mystérieux Addams.

Dans le monde des zombies : le déguisement prisonnier

Déguisement prisonnier zombie ©Amazon

Ce déguisement zombie est parfait pour effrayer ! En effet, ce costume de mort-vivant comprend un haut et un pantalon assortis à rayures avec des bords déchiquetés et des éclaboussures de sang, un chapeau assorti et des menottes en plastique avec une chaîne élastique pour attacher au poignet.

Dans le monde des poupées : le déguisement de Barbie

Déguisement prisonnier Barbie ©Amazon

Laissez votre enfant explorer l’espace avec ce déguisement astronaute Barbie officiel existant de la taille 3-4 ans à la taille 7-8 ans. Pour compléter le look de l’astronaute de Barbie, le déguisement est également livré avec une ceinture rose et des couvre bottes assortis. De plus, le déguisement de Ken est également disponible afin de laisser le libre choix à votre enfant !