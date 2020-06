Le Domaine des Grottes de Han, un voyage aux origines du monde…

Baladez-vous dans le Parc Animalier, à pied sur un Sentier pédestre de 2,5 km ou 5,5 km ou à bord d’un Safari-car. Et puis plongez sous terre au cœur des miracles géologiques d’une des plus belles grottes d’Europe, avec sa rivière souterraine et ses draperies de pierre.

Origin, un spectacle haut en couleur dans la Grotte de Han

Tout le monde connait la Grotte de Han, ce monde souterrain fascinant aux mille et une merveilles. Mais savez-vous qu’à chaque visite, une surprise de taille vous attend ? Il s’agit de l’éblouissant son et lumière Origin signé Luc Petit. Ce show unique est joué à 110 mètres sous terre. Réalisé sur fond musical, avec des jeux de lumière et des effets spéciaux spectaculaires, Il anime les parois de la Grotte d’images toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Embarquez dans un voyage extraordinaire à travers le temps dont vous ressortirez avec des étoiles plein les yeux ! Une expérience hors du commun qui plait aux petits comme aux grands. A découvrir sans plus tarder

Ce samedi 20 juin, foncez acheter la DH/Les Sports+ et tentez de gagner vos entrées pour les grottes de Han !