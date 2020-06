Ce samedi dans votre DH/Les Sports +, le Gin de Maredsous a décidé de gâter les papas ! © D.R. Concours Marketing

Ce samedi 13 juin retrouvez de votre DH/Les Sports+, notre concours réservé à tous les papas ! De nombreuses bouteilles de Gin de Maredsous seront à gagner ! Alors ce samedi, on achéte la DH, on repond aux questions et on croise les doigts ! Et si on gagne on le consomme avec modération !