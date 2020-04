Comment participer ?

- Sélectionnez la photo la plus tendre, la plus émouvante, la plus drôle, la plus... de votre maman

- Téléchargez-la via le lien qui se trouve ci-dessous avant le 30 avril

- Du 1 mai au 8 mai, faites liker un maximum de monde sur dh.be/action/fdmlike et tentez de gagner :

1er prix = Panier Planet Parfum de 1.500 € + une cure fête des mères de 149€ aux thermes

2ème et 3ème prix = Panier Planet Parfum de 500 € + une cure fête des mères de 149 € aux Thermes

4 au 10 ème prix = Panier Planet Parfum de 75 € +une cure fête des mères de 149€

11 au 20ème prix = Panier Planet Parfum de 50 € + une cure fête des mères de 89€

20 au 40ème prix = Panier Planet Parfum de 50 €