A travers une architecture unique, laissez-vous séduire par son authenticité et son élégance.

Le long de la célèbre Avenue Louise, vous serez charmé par sa magnifique façade historique.Le quartier européen ainsi que le centre-ville sont facilement accessibles depuis l’hôtel.

Les 267 chambres, dont 42 suites au confort inégalé, vous offrent une parenthèse hors du temps, pour votre plus grand plaisir.



Pour subjuguer vos papilles, notre restaurant Le Loui Bar & La Terrasse vous accueillent dans un écrin privilégié.

Vous découvrirez une carte variée et une collection de cocktails des plus étonnants, à siroter sur notre superbe terrasse.

Détail du cadeau : Profitez d’une nuitée pour deux personnes, en chambre supérieure. Le petit-déjeuner au Loui vous est offert.



