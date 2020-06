Concours

A l'occasion de la sortie de "CROQUIS", le nouveau livre de Pad'R, la DH/Les Spotrs+ et les Editions Chronica vous proposent de remporter votre tuto-caricature personnalisé (1er prix) et des livres "Croquis".

Comment faire ?

Caricaturez Michel Preud'homme en suivant le tuto de Pad'R et postez votre dessin avant le lundi 8 juin ( 12h) via le lien en dessous du tuto .

Entre le lundi 8 juin à 13 h et jeudi 11 juin à 12h , votez et faites voter vos amis pour la plus belle caricature sur dh.be/action/laplusbelle !

L'auteur de la caricature obtenant le plus de votes remportera un "tuto" personnalisé de son visage par Pad'R et un livre "Croquis" dédicacé. Les deux suivants recevrront aussi un livre "croquis dédicacé. gagnera son propre tuto/caricature réalisé PadR ainsi que son dernier livre dédicacé

Découvrez vendredi prochain, dans votre DH, un nouveau tuto de Pad'R

© Pad'R