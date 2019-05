Vous avez été très nombreux à nous envoyer la photo de votre chat à l’occasion de notre concours, espérant voir votre matou accéder au statut de plus beau chat du royaume (hé oui, rien que ça). Les votes ont parlé, c’est Pipoune, un matou aux longs poils roux âgé de 2 ans, qui a été élu plus beau chat de Belgique.

"J’ai inscrit Pipoune au concours car on me dit souvent que c’est le plus beau chat du monde. Je suis très active sur les réseaux sociaux et mon chat apparaît souvent sur mes photos et mes vidéos. Il est devenu ma mascotte, en quelque sorte. Donc les personnes qui me suivent m’ont encouragée à l’inscrire" , explique Aline, l’heureuse propriétaire du matou.

Sa popularité sur les réseaux sociaux lui a permis de récolter 3 116 votes, soit 2 629 de plus que le deuxième chat le plus populaire du concours.

Pipoune n’a pas toujours eu la fourrure luxuriante qu’il arbore aujourd’hui.

Né dans un petit village au Maroc, il a été trouvé errant dans une rue, sans poils et couvert de puces, par un ami d’Aline.

Attendri par l’image de ce petit félin chétif, celui-ci a décidé de le ramener en Belgique pour lui trouver un foyer accueillant. Aline, une habituée des chats, décide alors d’adopter la petite bestiole.

"La première fois que je l’ai vu, il n’était vraiment pas beau ! Il n’avait presque pas de poils, il était maigre et en mauvais état ! Mais je l’ai quand même trouvé craquant, j’ai donc décidé de l’adopter" , évoque-t-elle.

Depuis lors, Aline et Pipoune vivent une relation digne des plus beaux films romantiques.

"On ne se quitte jamais ! Comme je travaille à domicile, il est toujours avec moi. C’est un vrai pot de colle. Quand je vais aux toilettes, il y va aussi. Quand je mange, il vient se poser près de mon assiette et quand je prends un bain, il se pose sur le bord de la baignoire. Il est déjà tombé quelques fois dans la baignoire d’ailleurs (rires) . Nous avons développé une relation très fusionnelle. Quand je pars en vacances, je m’inquiète et je demande à un ami de venir loger chez moi pour que Pipoune ne se sente pas trop seul. Je demande aussi à faire des conversations Skype avec lui, sinon il me manque trop" , confie-t-elle.

Aline est consciente que sa popularité sur les réseaux sociaux a fortement contribué à sa victoire.

Reconnaissante, elle a décidé d’offrir sa récompense (six mois de croquettes de la marque Purina) à un refuge de la région liégeoise nommé Animal Sans Toi.t.

"J’ai longtemps hésité à participer au concours parce que je trouvais que ce n’était pas très fair-play par rapport aux autres participants. J’ai donc décidé de faire un geste en offrant les croquettes à des chats qui en ont plus besoin que Pipoune. J’ai demandé à mes contacts sur les réseaux sociaux s’ils connaissaient un refuge dans le besoin dans la région liégeoise et ils m’ont parlé d’Animal Sans Toi. t, je les ai contactés et ils m’ont dit qu’ils étaient contents de recevoir des croquettes."





Vous avez participé à notre grand concours du Plus Beau Chat ? Pour nous, chacun de vos félins adorés est le plus beau ! Et méritait bien sa photo dans le journal. Ne manquez donc pas d’aller acheter La DH en librairies ce vendredi 17 mai : vous y trouverez un supplément gratuit avec la photo de chacun des chats qui ont participé à notre concours événement !