Céline Dion a annoncé cinq concerts en Belgique et aux Pays-Bas dans le cadre de sa tournée mondiale 'Courage World Tour’. La chanteuse canadienne aux tubes interplanétaires comme 'The Power of Love’, 'Think Twice’ et 'My Heart Will Go On’ se produira les 28 et 30 mai au Sportpaleis à Anvers, et les 10, 12 et 13 juin au Ziggo Dome à Amsterdam. Céline Dion, star mondiale au registre vocal exceptionnel, offre toujours à ses fans des concerts inoubliables.

Au printemps, après 16 années de résidence à Las Vegas, Céline Dion