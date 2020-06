Concours

L’été 2020 aurait dû être sportif. Nos Diables Rouges devaient se battre sur les terrains de l’Euro 2020 et prendre leur revanche sur la dernière Coupe du Monde. Nos athlètes et hockeyeurs, quant à eux, allaient tenter de décrocher des médailles d’or durant les Jeux Olympiques de Tokyo. Pad'R rend hommage à tous nos champions interrompus dans leurs exploits avec la sortie de Croquis, un petit livre bourré de gags inédits, de caricatures et de tutos.

A cette occasion, Pad'R vous met au défi de caricaturer plusieurs sportifs belge. Cette semaine il a eu 75 ans, donc il se devait de vous le proposer, notre champion Eddy Merckx. Et la DH/Les Spotrs+ et les Editions Chronica vous proposent de remporter votre tuto-caricature personnalisé (1er prix) et des livres "Croquis".

Comment faire ?

Caricaturez Eddy Merckx en suivant le tuto de Pad'R et postez votre dessin avant le lundi 22 juin ( 12h) via le lien en dessous du tuto .

Entre le lundi 22 juin à 13 h et jeudi 25 juin à 12h , votez et faites voter vos amis pour la plus belle caricature sur dh.be/action/laplusbelle !

L'auteur de la caricature obtenant le plus de votes remportera un "tuto" personnalisé de son visage par Pad'R et un livre "Croquis" dédicacé. Les deux suivants recevrront aussi un livre "croquis dédicacé. gagnera son propre tuto/caricature réalisé PadR ainsi que son dernier livre dédicacé

Découvrez vendredi prochain, dans votre DH, un nouveau tuto de Pad'R