D’Liss (Rue de Roodebeek, 1 – 1030 Bruxelles)

Un take away de proximité réinventé

Période propice à l’innovation, aux modes d’alimentation réinventés, à la convivialité retrouvée, D’Liss a vu le jour il y a trois semaines à peine, au cœur du confinement et aux abords de la Place Jamblinne de Meux à Schaerbeek.

Entre Institutions Européennes et RTBF, entre entreprises et écoles (dont l’Ecole Royale Militaire) drainant des centaines d’élèves, de parents et de businessmen/women, D’Liss est une initiative privée, loin de la grande distribution et proche des consommateurs quotidiens comme des producteurs ne venant jamais de bien loin.

D’Liss un « tout en un » pratique et moderne

Une nouvelle adresse à l’aménagement actuel et lumineux proposant de nombreux services et attraits. Une sorte de « tout en un » où l’on trouve une large gamme de plats frais préparés, réellement maison (et donc non industriels), des salades et sandwichs tout aussi frais, des viennoiseries et pains divers, du café et jus frais, un petit rayon de produits d’épicerie fine, des huiles d’olive et des vins.

Une adresse « plaisir » pour les pressés qui sont attentifs à l’origine, à la fraîcheur et à la proximité de production de leur alimentation.

