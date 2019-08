La carte prépayée n’est pas morte, juste moribonde. Et la dernière initiative de l’opérateur télécom Mobile Vikings lui offre une petite cure de jouvence qui pourrait bien séduire une clientèle ciblée mais de taille conséquente.

L’opérateur challenger, qui avait effectué un retour remarqué il y a quelques semaines en proposant une offre mobile illimitée à 29 € par mois, revoit cette fois son portefeuille prepaid. Avec, toujours, les datavores et cette clientèle connectée qui a troqué les appels classiques et les SMS par WhatsApp, Facebook Messenger et consorts. La nouvelle offre, baptisée Only Data, est toute simple : 15 € pour 8 Gb de données et puis c’est tout !

Soit un ratio de 1,875 € par Gb. Un tarif plancher, du moins en Belgique…

De l’aveu même de l’opérateur, qui transite depuis le printemps dernier sur le réseau mobile d’Orange (et non plus celui de Telenet-Base), l’offre ne s’adresse pas à M. et Mme Tout-le-Monde.

Cette nouvelle carte prépayée n’inclut en effet ni minutes d’appel ni SMS. Ce qui ne veut pas dire qu’il sera impossible, pour les futurs clients, de téléphoner ou d’envoyer des SMS - ceux-ci seront simplement facturés hors forfait. Les appels reçus depuis la Belgique sont, bien entendus, gratuits, comme les numéros d’urgence. L’offre est accessible sur smartphone, mais également tablette. La conservation du numéro de GSM préexistant est permise, ce qui n’est pas toujours le cas sur les offres data only.

Bart De Groote, patron de l’opérateur, détaille la pertinence de l’offre : "Nous constatons chez nos jeunes utilisateurs de moins de 18 ans qu’ils ne téléphonent pratiquement plus. En moyenne, ils n’atteignent même pas 20 minutes d’appel par mois. Cela fait moins d’une minute par jour."

Outre le plan tarifaire Only Data, Mobile Vikings booste plusieurs cartes prépayées existantes avec des données mobiles supplémentaires et lance un nouveau tarif prépayé à 20 €, qui offre 6 Gb de données et 66 minutes d’appel. Enfin, les clients Mobile Vikings peuvent désormais téléphoner de manière illimitée et gratuite vers les autres clients Mobile Vikings.