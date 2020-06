Après des semaines de confinement marquées par une surconsommation dans la grande distribution et une interdiction temporaire de promotions, les distributeurs ont quelque peu tardé à relancer la machine des promos. C’est désormais chose faite et les enseignes semblent même reparties de plus belle, ce qui devrait enfin profiter à nouveau aux consommateurs.

Delhaize

Chez Delhaize, on mise sur un été tout en promotions, avec une campagne baptisée "L’été du rattrapage national" . L’enseigne au Lion a relancé les promos les plus prisées, avec une série de produits en 1+1 gratuit.

(...)