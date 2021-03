Propriété d’AB Inbev au même titre que d’autres bières belges, Stella Artois se faisait bien discrète dans notre pays depuis quelques années. Car si la pils peut se targuer d’être dans le top 3 des bières préférées des Belges, cela faisait 14 ans que la marque n’avait plus mené de campagne de publicité dans son propre pays. Curieux quand on sait qu’il s’agit tout simplement de la bière la plus vendue par AB Inbev à l’échelle mondiale.

Sous le slogan “La Vie Artois”, la marque veut donc revenir en force sur le marché belge et l’a fait savoir ce lundi depuis son berceau historique, à Louvain. “Stella Artois est renommée dans le monde comme bière premium et a reçu à ce titre le Best Beer Award 2019. Cela s’est aussi traduit en Belgique par une hausse de près de 28 % des volumes de vente dans les commerces de détail en 2020”, présente Alexander Soenen, directeur de la brasserie.