Le business model de Nespresso est bien établi : une distribution uniquement via son site internet et ses boutiques et un sentiment de luxe et d’élégance incarné notamment par George Clooney. C’est surtout via son réseau de distribution exclusif, ne permettant qu’à Delitraiteur de faire exception, que la marque a bâti son image. Et elle s’est, depuis son lancement, toujours concentrée sur un réseau de distribution privilégié, via ses rares boutiques et son site internet. Jamais les célèbres capsules Nespresso ne se sont retrouvées dans les rayons des supermarchés.

