En Belgique comme ailleurs, les vignes ont besoin de beaucoup de soleil et de sécheresse pour donner les meilleurs raisins. Autant dire que les étés chauds des dernières années avaient permis de battre des records au niveau de la production chez nous. Tout bénéfice pour un secteur qui se développe d’année en année dans notre pays, mais l’année 2021 ne sera pas à marquer d’une pierre blanche. " C’est le moins que l’on puisse dire, confirme Pierre Rion, le président de l’Association des vignerons de Wallonie. La météo est vraiment mauvaise, même pour les vignes les plus résistantes. Comme pour les pommes de terre ou les tomates, le mildiou a fait beaucoup de dégâts dans les vignes. Je récolte aussi des tomates, et aucun pied n’a résisté au climat cette année… "