À cause des pluies du mois de juillet, les vignes sont touchées par les champignons.

L’été plus que maussade que vit la Belgique a mis à mal les viticulteurs du pays. Entre la pluie tombée presque sans discontinuer, qui a laissé les cultures humides, et les températures douces du mois de juillet, les vignes sont devenues un terrain de jeu pour les champignons. Entre Namur et Dinant, le château de Bioul a vu en trois semaines l’équivalent d’une année de précipitations tomber. Avec l’humidité, une partie des cultures a été attaquée par le mildiou, un champignon pouvant causer la mort de la plante.

(...)