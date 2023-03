Douches, couleurs, avec des finitions mates: les grandes tendances de la salle de bain en 2022

Les douches plaisent

Les tendances cette année sont justement au "home-wellness" si la baignoire est toujours tentante, les douches attirent de plus en plus tant elles sont plus pratiques, écologiques et… luxueuses. Alsan propose des pluies de douche avec un jet régulable ou non, pour se réveiller ou se détendre. Chez X²O, les panneaux de douche Zaha Stone et Calacatta De Luxe sont en céramique et aspect marbre, avec des dimensions spacieuses, tout en laissant une impression d’espace.

Les couleurs de retour

Des marques comme Cristina, Hansgrohe et Ideal Standard introduisent des accents colorés dans la salle de bains (et la cuisine). Rouge, vert (velours), rose clair… font leur apparition, alors que l’on s’en tenait auparavant au blanc et au bois. Le gris est aussi en train de se faire une place : il apporte de la profondeur grâce à l’utilisation de pierres naturelles affichant cette teinte, comme la Pietra Grey chez X²O.

Les spas apaisent

Le must : une baignoire balnéo ou un sauna attenant à votre salle de bains. Sinon, on peut adapter à l’installation actuelle des systèmes de luminothérapie pour obtenir une pluie de douche verte, une cascade bleue ! On n’oublie pas les accessoires comme l’évaporateur de sel portable qui contribue à réduire les inflammations et purifie non seulement l’air, mais aussi l’organisme.

Le mat s’intensifie

Les fabricants sont unanimes : marbre et porcelaine ont encore de beaux jours devant eux. Mais leur côté tradi évolue et tout ne doit pas être brillant, au contraire, les finitions mates prennent progressivement le pas sur les surfaces brillantes. La finition mate est une tendance de fond en matière de design : elle a un aspect chic et un toucher doux, car elle souligne avec style le calme d’une pièce. Le mat est présent partout : toilettes, baignoire, lavabo, bac à douche… Les marques Detremmerie et Cristina donnent à leur gamme de mitigeurs une touche brossée.