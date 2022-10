L’e-commerce toujours à la traîne en Belgique

Concrètement, cela représente un manque à gagner de 1 milliard d’euros par an. En matière d’emplois, ce sont 6.000 jobs qui n’ont pas vu le jour. “Entre 2009 et 2019, le volume négocié par les entreprises belges de vente à distance n’a augmenté que de 95%.” Pendant ce temps-là, les Allemands ont progressé sur ce plan de 269% et les Néerlandais de 253%. Selon la FEB, la part de la vente à distance dans le commerce de détail total est également la plus faible en Belgique: moins de 3%, contre 12% en Allemagne et 10% aux Pays-Bas.

Pour l’expliquer, la FEB pointe d’abord les prix, moins attrayants, mais aussi les délais de livraison qui sont un peu plus longs. Les salaires plus élevés, les conditions du travail de nuit en vigueur chez nous sont pointés du doigt par la FEB.