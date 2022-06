Carrefour, Delhaize, Colruyt, même UberEats et Deliveroo: voici notre grand comparatif des courses livrées à domicile

Certains avaient découvert le service à l’occasion du premier confinement, voyant dans la livraison de courses à domicile, une manière d’éviter les interminables files devant les supermarchés. Mais le service existe depuis bien plus longtemps et fait toujours plus d’adeptes. Coluryt, longtemps resté en retrait, a lancé cette semaine son offre, jugée quelque peu chère par certains utilisateurs.

Alors, se faire livrer ses courses, est-ce vraiment un luxe ? Petit tour d’horizon des différentes offres sur le marché.

Carrefour Drive

Comment ça marche ? Effectuez vos achats directement sur le site ou via l'application de Carrefour. Il vous suffit alors de choisir un créneau pour la livraison, chaque jour sauf le dimanche, entre 9 h et 19 h. Le personnel de Carrefour se charge de préparer et de livrer votre commande.

Pour qui ? Le service est disponible presque partout en Belgique.

Combien de produits ? 15 000 références

Combien ça coûte ? 9,50 € pour une commande. Gratuit si le panier dépasse 150 €.

Delhaize Delivery

Comment ça marche ? Effectuez vos achats directement sur le site ou via l'application de Delhaize. Vous pouvez vous faire livrer vos courses à domicile, du lundi au samedi, de 7 h à 21 h. Le personnel de Carrefour se charge de préparer et de livrer votre commande.

Pour qui ? Disponible presque partout en Belgique.

Combien de produits ? 15 000 références

Combien ça coûte ? Entre 5,95 € et 9,95 € en fonction des jours et des créneaux horaires. Gratuit si vous achetez les produits de la semaine. Delhaize a également lancé l'option Delhaize Delivery +, qui permet de vous faire livrer de façon illimitée, à partir de 10 € par mois.

En outre, ce service vous garantit votre créneau horaire privilégié et vous bénéficiez également de produits gratuits. Minimum de commande : 60 €.

Collect and Go

Comment ça marche ? Vous effectuez vos achats en ligne et les collaborateurs préparent votre commande au départ du centre de distribution de Londerzeel. Vous choisissez ensuite l'option de livraison, par des collaborateurs de l'enseigne ou par un particulier habitant proche de chez vous et qui se chargera de vous rapporter vos achats. La livraison est possible du lundi au samedi,

Pour qui ? Le service de livraison effectué par les collaborateurs de Colruyt n'est possible actuellement qu'à Bruxelles et Anvers. Le système Drivers, faisant appel à des particuliers habitant autour de la zone de livraison, est disponible à Halle, Bruges, Gand, Hasselt, Liège, Roulers, Wavre, Anvers, Louvain et Namur.

Combien ça coûte ? La préparation de commande est facturée 5,95 € et la livraison coûte 7 €, soit un total de 12,95 €. Minimum de commande : 100 €. À l'instar des autres distributeurs, Colruyt annonce que des actions seront menées pour offrir la livraison à l'achat de certains produits. Les frais de préparation sont offerts à l'achat de certains produits.

Ultra-rapide mais loin d’être rentable

Besoin de courses dans l’heure ? La concurrence fait rage et des ravages.

La livraison ultra-rapide de denrées alimentaires est en pleine croissance, mais n’est pas à l’heure actuelle un modèle rentable. La société Gorillas vient d’ailleurs de fermer ses antennes belges, reprenant cependant quelque peu du service en assurant la livraison, sur Bruxelles, des commandes d’eFamrz avant d’étendre prochainement son service à Anvers. Gorillas connaissait une réelle croissance, mais peinait à atteindre le seuil de rentabilité. L’entreprise allemande va désormais se concentrer sur les marchés où la croissance lui offre la perspective d’un jour devenir un acteur majeur et rentable. DingDong, active sur Ixelles, propose un service similaire, garantissant une livraison en 10 à 15 minutes à peine. Mais le service reste, lui aussi, limité à quelques quartiers. Deliveroo et UberEats se sont aussi engouffrés sur le marché afin d’assurer leur rentabilité. Carrefour propose aussi, via ShipTo, la livraison en moins de 90 minutes.

UberEats

©FLEMAL JEAN-LUC

Comment ça marche ? Depuis plusieurs mois déjà, UberEats ne se contente plus de livrer des plats de restaurants. Dans sa rubrique épicerie, on retrouve ainsi de nombreux magasins de proximité (Carrefour Express, épiceries, night-shops,…) Comme pour commande un plat, il suffit de sélectionner un magasin dans l'application et d'y effectuer vos achats. La livraison est généralement effectuée en 15 à 30 minutes.

Pour qui ? La livraison est disponible partout où le service UberEats est disponible.

Combien ça coûte ? Le service est destiné aux achats de dépannage et est facturé 4,99 €.

Deliveroo

Comment ça marche ? Tout comme UberEats, Deliveroo a ajouté un onglet "courses" dans son application. Il vous suffit de cliquer dessus pour voir quels commerces à proximité vous proposent la livraison de leurs produits. On y retrouve sensiblement la même offre que chez son concurrent, à savoir des supermarchés de proximité, des épiceries et des night-shops.

Pour qui ? Deliveroo et Uber travaillant avec des livreurs, majoritairement à vélo, le service est proposé dans un rayon limité, où leur service est implanté.

Combien ça coûte ? Tout comme pour vous faire livrer votre pizza ou tout autre plat, les frais de livraison s'élèvent à 4,99 €. Certains commerces imposent un minimum de commande.

Ship To

Comment ça marche ? Lancé en 2018 par Carrefour, Ship To travaille avec ses propres coursiers, qui effectuent vos courses et vous les livre, le tout en moins de 90 minutes. Pour commander, il suffit de passer par l'application ShipTo et de sélectionner un magasin situé dans un rayon de +/- 4 km. Faites ensuite vos achats et passez commande. Si un produit est manquant, votre shopper vous appellera afin de savoir si vous souhaitez une alternative.

Pour qui ? Le service est actuellement proposé à Gand, Bruxelles, Liège et Anvers.

Combien ça coûte ? Le gros avantage est de bénéficier des mêmes prix qu'en magasin. Il n'y a pas de frais de préparation de la commande et la livraison est facturée 5 €. Jusqu'à la fin de l'année, la livraison est gratuite pour toute commande de 75 € au minimum. Ship To travaille également avec Rob, selon les mêmes conditions, mais avec un minimum de 130 € de commande pour bénéficier de la livraison gratuite.

Frichti

Comment ça marche ? Né il y a 7 ans en France, Frichti adopte un modèle similaire aux géants Deliveroo et UberEats, mais axé sur la livraison de produits et plats préparés frais, locaux et de proximité. Le service est disponible 7 jours sur 7 de 9 à 22 h. Pour commander, il faut passer par l'application (ou le site internet). On y retrouve une offre de repas et de produits typiques des supermarchés, mais avec un nombre de références parfois très limité. Lors de notre test, les amateurs de viande de bœuf avaient le choix entre un morceau de bavette… ou rien. Pour le porc, c'était saucisses knack ou pulled pork. Un peu limité donc.

Pour qui ? L'offre reste limitée à certaines communes de Bruxelles et Frichti mise aussi beaucoup sur la livraison en entreprises.

Combien ça coûte ? Outre le fait que les produits sont assez chers, les frais de livraison coûtent de 1,50 € à 3,99 € pour l'option la plus rapide, en 20 minutes.