Gaspillage alimentaire: Carrefour lance le panier “Zéro Gaspi”

La lutte contre le gaspillage alimentaire est au cœur des préoccupations. Tant dans le chef des consommateurs que de la grande distribution. L’arrivée des paniers Zéro Gaspi de Carrefour s’inscrit dans cette lignée et va faire du bien à la planète et à votre portefeuille. Vendus au prix fixe de 2,50 €, ces boîtes en carton sont composées de fruits et légumes légèrement abîmés ou très mûrs, mais encore parfaitement utilisables pour préparer de délicieuses soupes ou de rafraîchissants smoothies.

La vente des "Paniers Zéro Gaspi", tout juste lancés par Carrefour, est en phase de test dans les hypermarchés de Mont-Saint-Jean, Waterloo et Kraainem ainsi que dans les Market d’Edegem, d’Etterbeek et d’Ixelles (Molière). Chaque magasin-pilote a reçu 2 080 boîtes qu’il peut remplir, en fonction de ses stocks, avec 1,5 kg de fruits et légumes au minimum. Carrefour rassemblera le feedback des clients sur cette nouvelle initiative et si les résultats du test sont positifs, cette boîte anti-gaspi sera proposée à grande échelle.

Ce n’est pas la seule initiative de la grande distribution pour lutter contre le gaspillage. Les grandes enseignes pratiquent toutes de la démarque pour éviter de jeter certains produits. Et pas uniquement pour limiter les pertes car elles sont aussi toutes engagées dans des programmes avec les banques alimentaires ou d’autres associations qui collectent les invendus pour les redistribuer aux plus démunis.

Différentes applications, comme To Good To Go, permettent aussi d’acheter au rabais les invendus de nombreuses enseignes, pas uniquement dans la grande distribution, en fin de journée.

On regrettera cependant que la Belgique n’ait toujours pas de chaîne de magasins, comme en France, spécialisées dans la vente de produits en surstock, proche de la date limite de consommation, qui permettent aux ménages à plus petit budget, de remplir leur caddie à prix réduit.

Avec l’inflation galopante, outre la lutte contre le gaspillage alimentaire, faire ses courses sans se trouer le portefeuille, c’est toujours bienvenu, chez Carrefour ou ailleurs.