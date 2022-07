Un nouveau timbre... numérique débarque en France, bientôt en Belgique ?

Voilà une invention qui ne ravira peut-être pas les cercles philatéliques. La Poste française lancera début 2023 un nouveau timbre… numérique. Une annonce faite cette semaine par le groupe public qui a présenté ce nouveau service. "Il donne la possibilité à tous, quel que soit le lieu ou l'horaire, de poster un courrier sans avoir de timbre sous la main, grâce à un code unique à huit chiffres acheté sur l'application La Poste, en trois clics", a expliqué l'opérateur ce mardi 28 juin. Il faudra donc recopier le code reçu via l'application à l'endroit où doit normalement se trouver le timbre. "C'est une vraie prouesse industrielle et technologique, qu'aucune autre poste dans le monde n'est parvenue à lancer", se réjouit La Poste.

Comme Bpost en Belgique, l'entreprise possède plusieurs filiales, et c'est l'une d'elles qui a développé ce concept : Probayes, entreprise rachetée en 2016 et spécialisée dans l'intelligence artificielle et les data, "pour créer des algorithmes issus de la cryptographie", apprend-on via nos confrères du Monde.

Selon La Poste, ce système a plusieurs atouts, comme celui "d e générer plusieurs millions de codes sécurisés avec seulement huit caractères, et des codes suffisamment différents les uns des autres pour à la fois tolérer de faibles erreurs de lecture et réduire au maximum le risque de fraude".

Un nouveau service qui a le mérite d’exister, mais qui devra trouver son public, entre ceux qui n’envoient plus de lettres depuis longtemps, et ceux qui sont victimes de la fracture numérique et qui continueront à envoyer des lettres munies d’un timbre à l’ancienne.

Par ailleurs, cette nouveauté n’est pas isolée. Elle fait partie d’un plan d’investissement de 800 millions d’euros d’ici 2027 qui sera consacré à des avancées numériques, mais aussi à la rénovation de tous les bureaux de poste du pays.

Et en Belgique ? Aucun plan concret n’existe pour l’heure chez Bpost, indique l’entreprise. Mais on imagine qu’une invention comme celle-ci intéresse toute entreprise de distribution qui doit sans cesse penser à implémenter de nouveaux outils.