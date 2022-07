Nouveau chez Aldi: des pastèques… 100% belges !

Ces dernières années, les grandes enseignes n'ont de cesse de développer leurs rayons fruits et légumes. Et si on voit souvent des nouveautés ou le retour en grâce de légumes locaux oubliés, le défi est surtout de répondre aux demandes des clients tout en misant sur des circuits courts et plus respectueux de la nature, notamment en tenant compte de l'empreinte carbone. Et si certaines denrées ne peuvent pas être cultivées chez nous et doivent parcourir des milliers de kilomètres avant d'arriver dans les rayons. Mais cette nouveauté qui arrive chez Aldi semble un petit peu rebattre les cartes. L'enseigne va commercialiser des pastèques 100 %… belges ! Une nouveauté assez insolite et qui résulte d'une collaboration avec un producteur anversois. "Aldi proposera donc des pastèques cultivées localement. C'est unique, car c'est la première fois que des pastèques belges seront proposées à plus grande échelle, annonce Jason Sevestre, porte-parole de chez Aldi. Ces pastèques belges fraîches feront leur apparition dans les rayons de nos magasins depuis le lundi 4 juillet."

Leur prix ? 2,99 euros le kilo. Si on compare avec une pastèque vendue chez Delhaize, c'est un rien plus cher puisque l'enseigne au lion vend ce fruit à 1,95 euro du kilo. Mais pour certains consommateurs, la provenance compte plus que le prix. Si la qualité est au rendez-vous, évidemment. "Elles sont légèrement plus petites en taille que les pastèques des pays du Sud, mais leur goût est d'autant plus intense", promet-on du côté de chez Aldi.

Attention, il ne sera pas possible d'en trouver partout, dans un premier temps. "Pour ces pastèques belges, nous collaborons avec l'organisation de producteurs Tomeco à Hoogstraten (Anvers). Cet été, les pastèques seront au départ disponibles dans environ 240 magasins Aldi belges répartis en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie", complète Jason Sevestre.

Et pour conclure sur un autre produit local, les moules de Zélande sont disponibles dans les magasins Aldi depuis le 29 juin. Avec un chiffre inattendu avancé par l'enseigne. "Les clients trouvent facilement le chemin vers Aldi pour leurs moules fraîches tout au long de l'année, déclare Céline Waegebaert, Category Manager Fish chez Aldi. Pas moins d'une moule sur quatre destinée à la consommation domestique provient d'un magasin Aldi."