Le grand test des marques sur le granola: faites confiance à (presque) toutes les copies

Nouvel épisode de notre série de tests conso. Pour rappel, nous testons chaque semaine des produits en vente dans les cinq chaînes de supermarchés (Delhaize, Colruyt, Aldi, Lidl et Carrefour) en comparant les grandes marques aux "produits blancs" ou marques distributeurs. La note finale pour chaque produit est sur 20 points : 2,5 points pour l’aspect du packaging, l’aspect du produit, la valeur nutritionnelle et la lisibilité de l’étiquette, et 5 points pour le goût et le rapport qualité-prix. Cette semaine, on s’intéresse aux granolas, ces céréales qu’on peut manger sec, avec du lait, du yaourt et/ou des fruits.

Aspect du packaging : les cotes sont bonnes pour tous les paquets, sauf celui acheté chez Aldi, à qui on a reproché d'être démodé et de présenter une couleur trop agressive. Pour le reste, on joue surtout sur le côté naturel et sain du produit, avec des couleurs plus neutres et calmes. Mention spéciale pour la marque vendue chez Lidl. Le noir est osé, original et surtout réussi.

Aspect du produit : à première vue, difficile de différencier un bol de granola d'un autre, même si toutes les recettes sont différentes. Certains misent sur les noix, d'autres sur des graines, parfois les deux en même temps. Mais il suffit parfois se sentir l'intérieur du paquet pour avoir une première idée. Si tout le monde a réussi le test, la marque Quaker (fondée en 1877 !), le produit blanc Carrefour (bio, seule version que nous avons trouvée, NdlR) et surtout le produit Aldi ne sentaient pas grand-chose et avaient une couleur trop lisse. Il manquait le côté doré au four qui était bien présent pour les autres produits.

Valeur nutritionnelle : on retrouve souvent les granolas au cœur de recette healthy. Il suffit d'y ajouter un peu de yaourt blanc, des noix ou des fruits secs pour avoir un bon petit déjeuner complet. Tous les produits affichent un Nutri-Score A, sauf le produit Delhaize, qui n'obtient qu'un B.

Lisibilité de l'étiquette : pour une fois, tout le monde était au niveau. On pointera tout de même que la taille de la police utilisée chez Quaker et Aldi était trop petite.

Goût : c'est toujours ce critère qui fait toute la différence entre deux produits qui se ressemblent visuellement. On peut tout de suite écrire que la grande marque ne respecte pas du tout son statut par rapport aux autres produits. Si le goût est correct, cela manque surtout de relief et de goût. Même remarque pour le produit Carrefour, et surtout la marque vendue chez Aldi qui est clairement en dessous de tous les autres produits. Lidl est clairement au niveau de la grande marque, tandis que les deux bonnes surprises de ce test viennent de chez Delhaize et Colruyt. Petit plus : les deux produits ne se ressemblent pas beaucoup et trouveront chacun leur public. Il faut donc tester les deux !

Rapport qualité-prix : les différents tarifs étant assez proches, mais de tailles différentes, nous avons calculé le prix au kilo pour y voir plus clair. Dans du plus cher au moins cher, on retrouve dans l'ordre Carrefour (7,4 € du kilo), Quaker (6,5 €), Delhaize (6,1 €), Lidl (5,3 €), Colruyt (4,1 €) et Aldi (3,8 €).