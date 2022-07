Les banques alimentaires crient famine: un appel aux dons est lancé

Triste constat de la crise dont on n’est malheureusement pas près de voir la fin : de nombreux ménages peinent à joindre les deux bouts. Et pas uniquement pour s’acquitter de leur facture d’électricité. En effet, se nourrir devient de plus en plus difficile pour de nombreuses familles. Selon une enquête menée par la Fédération belge des banques alimentaires auprès de ses associations affiliées, 204 000 personnes en moyenne par mois ont dû frapper à la porte des banques alimentaires au cours des cinq premiers mois de l’année. Soit 15 % de plus qu’à la fin de l’année 2021.

Face à cette explosion de la demande, les banques alimentaires peinent à suivre et manquent de dons.

"Nous plaidons en faveur d’incitants fiscaux supplémentaires afin d’encourager les entreprises alimentaires et les détaillants à donner davantage de denrées. Un système similaire à celui de la France devrait être mis en place, où la valeur comptable nette des aliments donnés ainsi que les coûts de stockage et de transport peuvent être pris en compte en vue d’une réduction d’impôts", déclare Piet Vanthemsche, président de la Fédération belge des banques alimentaires.

Pour pallier le manque de denrées, les banques alimentaires sont donc contraintes de puiser dans leurs caisses pour acheter de nombreux produits. "En 2021, nous avons déjà dû acheter 2 039 tonnes de denrées alimentaires, soit 9 % du volume total distribué. Tout comme l'année dernière, nous ne voyons pas d'autre possibilité que d'acheter à nouveau de la nourriture pour compenser la pénurie actuelle. C'est pourquoi nous lançons un appel d'urgence aux dons financiers auprès des autorités, des entreprises et des particuliers", conclut Jef Mottar, administrateur délégué de la Fédération belge des banques alimentaires.