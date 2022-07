Les conseils de l’Afsca pour un barbecue sans danger

Ma. Be.

Pour que ce moment reste festif et convivial, des règles doivent être respectées.

Dès que les rayons du soleil sont au rendez-vous, les barbecues sont également de sortie dans de nombreux jardins. Mais ce plaisir estival peut mal se terminer si les précautions d’hygiène de base ne sont pas respectées. Pour que le barbecue reste un moment de détente et de convivialité, l’Afsca fournit une série de conseils sur son site internet. L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire conseille de passer la grille à la flamme pour un nettoyage complet.

Autre conseil important : séparer les aliments crus des aliments déjà cuits. "Utilisez des plats séparés et veillez à ce que les aliments crus n'entrent pas en contact avec les autres aliments que vous voulez servir, comme les salades ou le pain", met en garde l'Afsca, et de préciser : "Ne mettez jamais d'aliments cuits dans un plat que vous avez déjà utilisé pour de la viande ou du poisson cru." Les sauces et les marinades qui ont déjà été utilisées pour de la viande ou du poisson cru ne peuvent pas être réutilisées pour des plats cuits.

Autre règle d’hygiène de base : faire cuire les aliments lentement et en profondeur, à minimum dix centimètres des braises, et éviter la formation de braises.

L'Afsca recommande également de conserver les viandes au réfrigérateur jusqu'au moment de leur cuisson sur la grille. "Si vous utilisez des aliments surgelés, retirez-les à temps du congélateur et faites les dégeler au frigo. Si vous voulez quand même les dégeler au dernier moment, faites-le au four à micro-ondes. Bref, ne faites pas l'erreur de laisser dégeler les viandes à température ambiante… ce serait la porte ouverte à la multiplication des bactéries", prévient-elle.

Enfin, après le repas, ne laissez pas traîner les plats trop longtemps à table. Mettez-les de préférence immédiatement au frigo à bonne température (idéalement entre 1 et 4 °C) dans des boîtes fermées.