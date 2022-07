Le Ricard roi des supermarchés français: la boisson jaune détrône même le Coca et la Cristalline

En France, les habitudes des consommateurs n’ont que peu été bouleversées par l’inflation. NielsenIQ a réalisé le classement des références les plus vendues dans la grande distribution lors du premier semestre 2022, et le leader du classement reste le même. La bouteille de Ricard de 1 litre, avec un chiffre d’affaires de 126,8 millions d’euros, est le produit qui a rapporté le plus aux supermarchés.

Dans un top 10 exclusivement composé de boissons, le pastis originaire de Marseille devance le pack de six bouteilles d'eau d'1,5 litre de Cristaline. "L'eau préférée des Français", qui pour la première fois en 20 ans a connu une hausse de son prix ces dernières semaines, a rapporté 117,8 millions d'euros. Le podium est complété par la bouteille de Coca-Cola de 1,75 litre (72,1 millions d'euros).

Hors boisson, c’est de nouveau le Nutella qui est la star des rayons. Le pot de 1 kg de pâte à tartiner reste premier (39,7 millions d’euros), tandis que son homologue de 825 g est troisième (31,1 millions d’euros). Avec 31,5 millions d’euros, le fromage Caprice des Dieux de 300 g est la deuxième référence ayant rapporté le plus d’argent depuis début 2022.

Il faut tout de même faire attention à ces chiffres, car s’ils représentent le chiffre d’affaires, ils ne signifient en aucun cas que le Ricard est le produit le plus vendu en France. En effet, avec un litre de pastis qui coûte environ 19 euros, "seulement" 6,7 millions de bouteilles de Ricard ont été vendues, contre 117 millions de packs de Cristaline, qui coûte à peine plus d’un euro pour six bouteilles.

Si l’inflation n’a pas changé les références des produits qu’achètent les Français, elle a tout de même eu un impact sur leur consommation. En effet, comme le révèle le classement, la moitié des produits du top 100 ont vu leur chiffre d’affaires diminuer par rapport au premier semestre 2021. Au total, le montant des ventes de ces 100 références a diminué de 2,6 % en un an.