McDonald’s craint aussi la récession: la confiance des consommateurs est en berne

Le retrait de Russie et l’inflation ont fait plonger les bénéfices.

Si les restaurants McDonald’s se portent encore bien malgré la crise qui s’installe, le retrait de Russie et la fermeture des restaurants en Ukraine a coûté très cher à la chaîne de restauration rapide. Au total, l’ardoise s’élève à 1,2 milliard de dollars, ce qui a fait baisser les ventes mondiales de 3 % et a plombé les bénéfices de 50 %.

L’inflation a aussi durement touché McDonald’s, comme l’ensemble des entreprises. Malgré tout, avec un bénéfice s’élevant à 1,1 milliard de dollars, McDo a une fois de plus dépassé les attentes. Un excellent résultat que la chaîne doit à ses ventes mondiales en hausse de 9,7 % au cours du trimestre et une croissance de 13 % en Europe, entraînée par les surperformances des marchés français et allemands où McDonald’s grignote des parts de marché à ses concurrents.

Mais les perspectives sont moins optimistes. La confiance des consommateurs est en berne sur de nombreux marchés. Aux États-Unis, McDonald’s table sur une inflation de 12 à 14 % sur les emballages et l’alimentation cette année. Des chiffres qui pourraient même être dépassés en Europe. Aux États-Unis, la baisse du pouvoir d’achat a déjà incité certains consommateurs à se tourner vers des alternatives moins coûteuses. Et le PDG de l’entreprise, Chris Kempczinski, craint que cela s’étende au monde entier.

"Nous sommes maintenant confrontés à la guerre en Europe, l’inflation est la plus élevée des 40 dernières années et les taux d’intérêt augmentent à des niveaux que nous n’avons pas vus depuis des années. Tout cela contribue à la faible confiance des consommateurs dans le monde et à la possibilité d’une récession mondiale."