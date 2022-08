Voici les astuces pour faire baisser la facture à la rentrée scolaire

Utiliser du matériel de récup’, favoriser les pièces de qualité qui tiendront plus d’une année scolaire et favoriser les fournitures rechargeables : autant de conseils, listés par Test Achats qui permettent d’alléger le coût de la rentrée pour les parents.

Avant d’envisager un achat, faites d’abord l’inventaire de ce que vous possédez déjà, recommande l’association de protection des consommateurs : cartable, classeur, cahiers, stylos… Le matériel devenu inutile peut être donné à des enfants ou à des associations. Favoriser la seconde main pour les fournitures scolaires peut aussi faire baisser considérablement la facture. Des organisations comme Oxfam, la Croix-Rouge ou les Petits Riens vendent occasionnellement des fournitures et on peut y trouver des livres scolaires moins chers.

Si vous devez vous résoudre à acheter du neuf, favoriser des matériaux de qualité qui tiendront plusieurs années. Choisir moins cher, fragile et devoir remplacer rapidement n’est pas économique. Dans une optique de durabilité, ignorer le matériel dédié aux derniers personnages à la mode vous évitera de le renouveler l’année suivante en dépit de son bon état, note également Test Achats.

Dans certains cas, acheter en grandes quantités permet de faire des économies. À condition d’avoir réellement besoin des objets achetés.

"L'achat en plus grande quantité peut parfois se révéler avantageux, en visant ainsi la constitution d'un petit stock ou dans le cas de familles nombreuses. Mais rien ne vous empêche d'acheter la juste quantité pour éviter tout gaspillage", souligne l'organisation. Enfin, autre chose à avoir en tête : dans certaines écoles, les associations de parents mettent en place des achats groupés de fournitures pour vous faire également profiter de prix dégressifs.

Pour vous aider à faire vos choix, des labels tels que FSC (gestion durable des forêts, l’Écolabel européen ou Öko-Test garantissent des produits plus solides et respectueux de l’environnement et de la santé.