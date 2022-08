Accueil Conso Budget Trop de labels tuent le label dans nos supermarchés: "Ils nous facilitent rarement la tâche" Un produit sain, durable, éthique, cela existe mais tous les labels n’y mènent pas directement... Weymeels Elodie ©Shutterstock

Dans les supermarchés, les produits sont de plus en plus nombreux et ils portent de plus en plus de labels et d'informations géographiques, biologiques, qualitatives, éthiques… Et finalement, c'est presque de moins en moins facile...