Vers une année record pour le vin belge: les vignerons peuvent dire merci à… la sécheresse! La sécheresse n'est pas une mauvaise nouvelle du tout pour les vignerons. Thibaut Van Hoof ©Alexis Haulot

Depuis plusieurs semaines, la sécheresse qui sévit en Belgique et dans plusieurs pays européens inquiète nombre d'agriculteurs. Mais certains producteurs se frottent les mains. On pense surtout aux vignerons, puisque les vignes ont besoin de beaucoup de soleil et de très peu de pluie pour donner les meilleurs raisins possible, et donc un vin de qualité. Toujours est-il que trop de chaleur n'est pas forcément une bonne nouvelle, et que certains vignerons français ont déjà commencé les vendanges depuis une dizaine de jours, alors qu'il faut...