"Cher client, plusieurs produits sont temporairement indisponibles" : pourquoi des pénuries frappent Delhaize

Voilà un message qu'on peut lire depuis quelques jours sur les frigos des magasins Delhaize. De quoi augurer des semaines difficiles alors que les négociations annuelles débutent ? Delhaize nous a donné plus d'explications via son porte-parole, Roel Dekelver. " Nous avons aujourd'hui des soucis avec un seul fournisseur : Danone. Nous estimons que cette marque propose une augmentation des tarifs qui n'est pas justifiée. Chacun doit prendre sur soi dans cette période d'augmentation des prix, et pas seulement les supermarchés ou les clients. Il manque donc certains produits mais des alternatives existent avec des marques concurrentes ou nos marques propres. "