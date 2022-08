Petits prix en supermarchés : après le Petit Lion de Delhaize, Carrefour contre-attaque

Une action qui va s'élargir avec la rentrée scolaire et de nouveaux produits vont entrer en ligne de compte. "Sur les 500 produits sélectionnés depuis le mois de juin, nous avons observé une hausse des ventes de 15 %, ce qui prouve que nos clients ont bien intégré cette action dans leurs habitudes. Nous continuerons tant que la situation l'impose", explique Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize.

De son côté, Carrefour vient de lancer son "Action Pouvoir d'Achat". "Pour renforcer le pouvoir d'achat de ses clients, Carrefour lance de nombreuses actions qui offrent une solution concrète afin de gérer leur budget. La première action de la campagne, qui a commencé ce 22 août, consiste en la mise en avant des produits de la marque SIMPL, plus de 300 produits les moins chers de l'assortiment. L'enseigne propose également tout au long de l'année différentes solutions. Il s'agit notamment des bonus challenges ou du "Jeudi Veggie" qui accorde 20 % de réduction sur une sélection de produits végétariens et végétaliens. Certaines actions sont disponibles à des moments clés comme la rentrée scolaire avec le set de fournitures scolaires à 15€ et l'action 5x remboursé active pour le moment et qui sera répétée à partir d'octobre sur les jouets afin de préparer les fêtes de fin d'année", informe Siryn Stambouli, porte-parole de Carrefour.