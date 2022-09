Incroyable: le Belge jette chaque année 60 vêtements! Oxfam lance le mois de la seconde main

Triste record pour les Belges : 170 000 tonnes de textile sont jetées dans notre pays chaque année, l’équivalent de 71 fois le poids de l’Atomium ! En moyenne, chaque Belge jette annuellement 60 articles, soit près de 15 kg de textile. Le pire score d’Europe.

C’est pourquoi les magasins Oxfam lancent le mois de la seconde main. En septembre, il s’agit de s’engager à acheter zéro vêtement neuf ! L’objectif de la 2e édition de cette campagne reste le même : sensibiliser le public à la surconsommation et ses conséquences sur la planète.

En cette année où tout augmente, c’est aussi un sacré coup de pouce côté budget. Et côté mode ? Vous allez enfin avoir une garde-robe différente ! En seconde main, on trouve des pièces originales auxquelles on n’aurait pas pensé dans une chaîne de fast-fashion par exemple… Il faut juste prendre l’habitude de regarder, de "fouiller" un peu et les conseillères des magasins ont une sensibilité pour la mode et le vintage qui sera bien utile pour les débutantes et débutants. La satisfaction de trouver la petite chemise en jean qui tombe parfaitement à 9 ou 15 € est… sans prix !

Pour avoir un ordre d’idée des prix, il faut savoir qu’on ne battra pas sur ce seul critère des chaînes d’ultra-fast-fashion comme Shein. La plate-forme asiatique propose en effet des prix pour des T-shirts, des pulls, des robes ou des pantalons pour moins de 10 € (moyenne : 7,5 €/item). Chez Kiabi, d’après une enquête de Capital, le prix moyen par vêtement est de 7,7 €. C’est plus pour H&M et Zara. Chez Oxfam, les prix sont abordables, on trouve des blouses entre 5 et 12 € et des T-shirs à partir de 3 €.

Il est toujours possible de faire don de vêtements aux magasins de seconde main d’Oxfam dans les 600 bulles à vêtements à travers le pays. Les bénéfices générés de la vente des vêtements collectés tout au long de l’année permettent à l’association de financer ses actions de solidarité internationale.