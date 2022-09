Accueil Conso Budget Lidl et Aldi, les deux grands gagnants de la crise : mais qui est le moins cher ? (COMPARATIF) Les deux hard-discounters accueillent de nouveaux clients, attirés par les mini prix. Thibaut Van Hoof ©shutterstock

Les prix grimpent partout, et le ticket de caisse ne cesse d'augmenter quand on fait ses courses. Une situation qui devient intenable pour certaines familles, et nombreux sont ceux qui changent leurs habitudes. Et si se priver et limiter les dépenses inutiles peut faire baisser la facture, cela ne change pas tout non plus.



Aujourd'hui, toutes les grandes enseignes jouent la carte des petits prix, même celles qui prônaient plutôt la qualité avant la crise, comme Delhaize et son Petit Lion, Carrefour et ses Actions Pouvoir d'Achat. De son côté, Colruyt reste fidèle à son message, avec la promesse du prix le plus bas. Mais ceux qui peuvent être considérés aujourd'hui comme les grands gagnants de cette crise du pouvoir d'achat, ce sont les hard-discounters...