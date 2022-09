Accueil Conso Budget Mauvaise nouvelle : voici pourquoi le prix de la bière ne peut qu’augmenter en 2023 Mauvaise année pour le houblon et hausse exponentielle des matières premières... Elodie Weymeels Journaliste lifestyle, mieux-être, société, food



©shutterstock

Avec le mois de septembre commencent les récoltes de houblon. Et voilà encore une difficulté de plus pour le secteur brassicole : cette plante a beaucoup souffert du manque d'eau cet été et ce sera une mauvaise année pour tout le houblon en Europe. La brasserie Dubuisson qui a récolté hier son champ est soucieuse : "C'est une perte...