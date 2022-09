Cinq règles d’or pour manipuler les piles et batteries correctement

Vous avez probablement 33 invités surprise dans votre maison. Une étude a démontré qu’une famille détient 33 piles usagées sous son toit. Soyez donc un hôte ou une hôtesse parfait(e), et démontrez votre savoir-faire envers les piles et batteries. De cette manière, vous pouvez créer un environnement adéquat et sécurisé pour vos piles et batteries usagées.

Règle d'or numéro 1 : Ne faites pas attendre vos pileset batteries trop longtemps

Ce n’est pas bien de mettre la patience de vos invités à rude épreuve. Même si vos invités sont des piles! Retirez-les donc de vos appareils dès qu’elles sont vides ou endommagées. Cela les empêchera de couler. Les piles et batteriescoulent rarement, mais si cela vous arrive, c’est probablement parce qu’elles ont séjourné trop longtemps dans un appareil inutilisé. C’est non seulement néfaste pour vos piles et batteries, mais l’est encore davantage pour vos appareils. Avec un peu de malchance, la fuite détruira votre appareil entier. Ne laissez donc pas vos pileset batteries attendre inutilement, et retirez-les lorsqu’elles sont plates.

©Koen Broos – Bebat

Règle d’or numéro 2: Offrez-leur un nid douillet

Un bon environnement fait des miracles. Pour les pileset batteries usagées, il s'agit d'un endroit sombre, sec et frais. Ne les mettez donc jamais sur l'appui de fenêtre, dans la salle de bain ou au-dessus du four. Idéalement, vous les stockez dans le cube de collecte prévu à cet effet. Le Cube Bebatse prête parfaitement au jeu, mais une autre boîte ou un sachet peuvent également faire l'affaire. Mais ne les mettez pas dans un pot en métal, car cela augmente les chances de provoquer un court-circuit.

Règle d'or numéro 3: Accueillez chaque pile etbatterie comme une reine

Chaques pileet batterie sont uniques! Certaines sont très vite satisfaites. En revanche, d’autres sont bien plus exigentes! Vous répondrez aux caprices des piles et batteries 9V, 4,5V et des piles blocsen recouvrant leurs pôles d’un collant adhésif. Vous en ferez de même pour les piles et batteries des cigarettes électroniques. Les piles boutons, quant à elles, devront totalement être recouvertes de ruban adhésif. Cela évite les courts-circuits. Les piles et batteriesendommagées, gonflées, ou qui coulent, exigent la plus grande attention. Il est préférable de les disposer dans un sachet séparé, que vous apporterez ensuite le plus vite possible au parc de recyclage.

©Koen Broos – Bebat

Règle d’or numéro 4: Ne laissez pas vos enfants troubler leur tranquillité

Les enfants apportent de la vie dans la maison, mais lors de l’accueil de piles et batteries usagées, il vaut mieux les laisser en retrait. Les enfants sont capables d’avaler une pile ou batterie, ou de toucher une pileou batterie qui coule. Laissez donc toujours vos pileset batteries en dehors de la portée des enfants, et éloignez-les des bonbons. Votre enfant a malencontreusement avalé une pile ou une batterie ? Emmenez-le immédiatement à l’hôpital.

Règle d'or numéro 5: Conduisez vos pileset batteries à bon port

Toutes les bonnes choses ont une fin, comme pour le séjour de vos pileset batteries usagées. Apportez votre cube Bebat au moins 2 fois par an à l'école, dans un magasin ou au parc de recyclage, et videz-le dans un point de collecte Bebat. Ainsi, vous ferez un peu de place dans votre cube pour accueillir les nouvelles pilesusagées.





Rapportez toutes vos piles Gégédans un point de collecte Bebat près de chez vous. Découvrez toutes les informations sur bebat.be