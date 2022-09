Pourquoi vos piles et batteries usagées doivent-elles aussi être recyclées ?

Le potentiel caché de vos piles et batteries Combien de piles et batteries usagées pensez-vous détenir chez vous ? Cinq ? Dix ? Eh bien, la moyenne d’une famille n’en possède pas moins de 33 à la maison ! Mais si vous les collectez, elles peuvent être recyclées en nouvelles piles et batteries et autres objets. C’est le potentiel caché de vos piles et batteries usagées.

Mince, la télécommande de la tv ne fonctionne plus ! Un petit changement de pile ou batterie, et vous voilà à nouveau prêt à zapper ! Mais que faites-vous des vieilles piles et batteries ? Les laissez-vous traîner dans un recoin de votre maison, ou les rassemblez-vous correctement ?

Le cube Bebat

Des recherches ont démontré qu’une famille moyenne possède 33 piles et batteries usagées dans sa maison. Ces piles et batteries se cachent souvent dans le fond des tiroirs, ou sont oubliées dans les appareils. Par conséquent, les matières premières ne peuvent pas être récupérées, et contribuer à l’économie circulaire.

Réunissez donc vos piles et batteries usagées dans votre cube de collecte Bebat prévu à cet effet. Cela vous évitera de les accumuler dans les recoins de votre habitation, et il vous sera plus facile de les collecter. En plus des piles et batteries traditionnelles, cette petite boîte peut également récolter les piles et batteries de smartphones, d’appareils auditifs ou de cigarettes électroniques. Déposez ensuite le tout dans un point de collecte Bebat présent dans un magasin ou une entreprise, ou au parc de recyclage.

Métaux courants

Une fois collectées, les piles et batteries sont triées et recyclées. Un maximum de matières sont récupérées et réutilisées. Le fer est facile à recycler. Un cinquième des matières obtenues au départ des piles et batteries est constitué de fer. Celui-ci peut être utilisé pour la fabrication de nouvelles piles et batteries, mais aussi d’arrosoirs, de brouettes et même de tablettes.

L’aluminium est également bien traité. Recyclé à partir de piles et batteries usagées, il est peut-être d’ailleurs présent dans votre tablette ou votre smartphone. Une matière courante pouvant aussi être récupérée est le zinc. Celui-ci peut être intégré dans la peinture murale, dans les gouttières ou encore dans les pièces de monnaie. Les petites pièces rouges de votre porte-monnaie doivent d’ailleurs leur couleur à une fine couche de zinc.

Extrêmement rare

Outre les métaux, différents minéraux sont récupérés. Ces substances sont principalement (voire exclusivement) utilisées dans les piles et batteries . Le lithium, l’électrolyte et le cobalt en sont des exemples. Ce dernier est extrêmement rare. Les rares réserves de cobalt seront d’ailleurs épuisées d’ici 70 ans.

Mais heureusement, le cobalt est bien recyclé. Les fabriquants de piles et batteries peuvent le réexploiter sans fin. Mais pour cela, il est important que vous rapportiez vos piles et batteries usagées dans un point de collecte Bebat. Contribuez donc, pile par pile, à un monde meilleur.

