Que savez-vous de la collecte de piles et batteries usagées ?

Testez vos connaissances en collecte de piles et batteries ! Bebat aide le Belge à collecter et recycler ses piles et batteries usagées depuis déjà 25 ans. Mais, savez-vous quelles piles et batteries vous pouvez collecter, et où ? Faites le test et mesurez vos connaissances en matière de collecte grâce à notre quiz !

QUESTIONS

1. La pile ou la batterie de mon téléphone est morte. Où puis-je la déposer ?

A: Uniquement dans un point de collecte Bebat présent dans un magasin ou une entreprise.

B: Uniquement dans un parc de recyclage.

C: Dans un point de collecte Bebat présent dans un magasin ou une entreprise ET dans un parc de recyclage.

D: Ce type de batteries ne peut pas être recyclé et ne peut donc pas être collecté.

©Koen Broos – Bebat

2. Laquelle de ces quatre piles et batteries ne pouvez-vous pas rapporter dans un point de collecte Bebat présent dans un magasin, et devez-vous donc apporter au parc de recyclage ou un point de vente spécialisé ?

A: Les piles AA et piles boutons.

B: La batterie d’un appareil photo.

C: Une batterie de recharge externe.

D: La batterie d’un vélo électrique.

©Koen Broos – Bebat

3. Vrai ou faux: Les pôles des piles 9V usagées doivent être recouverts de ruban adhésif afin d’éviter les courts-circuits.

A: Vrai.

B: Faux.

©Koen Broos – Bebat

4. Les enfants peuvent-ils aussi déposer leurs piles et batteries usagées à l’école, si celle-ci dispose d’un point de collecte Bebat ?

A: Oui, toutes les piles et batteries peuvent être déposées dans un point de collecte Bebat à l’école.

B: Oui, mais uniquement les piles et batteries AA, AAA, 9V et les piles boutons.

C: Non, les parents et les enseignants sont les seuls à pouvoir déposer des piles et batteries à l’école.

D: Non, les piles et batteries ne sont plus collectées dans les écoles.

©Koen Broos – Bebat

5. A la maison aussi, il est important de conserver les piles et batteries usagées dans un endroit sécurisé. Lequel de ces conseils suivants est faux ?

A: Conservez vos piles et batteries AA séparément des piles boutons.

B: Conservez vos piles et batteries usagées en dehors de la portée des enfants.

C: Conservez les piles et batteries usagées dans un endroit frais et sec.

D: Mettez les piles et batteries endommagées dans un sachet séparé avant leur dépôt dans un point de collecte.

©Koen Broos – Bebat

RESULTATS

0-1 bonne réponse: Vous êtes novice

La collecte des piles et batteries n’est pas votre point fort. Mais vous pouvez apprendre à recycler ! Vous trouverez un tas d’informations sur ce qui peut être collecté et où, sur les cubes, et sur les points de collecte Bebat. Avez-vous encore des questions ? Consultez alors le site www.bebat.be. Vous y trouverez les réponses à toutes vos questions à propos de la collecte de piles, et découvrirez pourquoi chaque batterie compte.

2-3 bonnes réponses: vous êtes compétent

Vous avez déjà déposé plus d’une pile dans un point de collecte Bebat. C’est super, mais vous pouvez mieux faire ! Si vous examinez un peu plus les recommandations de Bebat, vous pouvez encore donner une nouvelle vie à plus de piles et batteries. Découvrez tout sur la collecte et le recyclage des piles et batteries sur www.bebat.be.

4-5 bonnes réponses: vous êtes expert

Le cube Bebat n’a plus aucun secret pour vous. Vous savez mieux que quiconque quelles piles et batteries peuvent être recyclées et ne laissez traîner aucune pile et batteries usagée chez vous. Souhaitez-vous être encore plus responsable ? Alors n’attendez pas que votre cube soit plein, rendez-vous tous les deux mois dans un point de collecte Bebat pour le vider. Vos piles et batteries pourront ainsi immédiatement être recyclées et réutilisées.

Bebat et la pile Gégé vous dévoilent le monde de la collecte et du tri. Sur www.bebat.be, vous découvrirez pourquoi vos piles et batteries usagées méritent une nouvelle vie.