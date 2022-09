Attention: les arnaques au bois de chauffage se multiplient

Le prix du bois a fortement augmenté ces derniers mois, si bien que les escrocs y ont trouvé un bon moyen d'y gagner de l'argent. Leur principe est simple : créer un faux site de vente en ligne de bois de chauffage et proposer des prix attractifs alors que la denrée se fait de plus en plus rare. Il ne leur reste alors plus qu'à attendre qu'un acheteur tombe dans le panneau. Au SPF Économie, plus d'une centaine de faux sites ont été signalés en l'espace d'un mois. Les victimes signalent en moyenne une perte de 750 euros, mais l'une d'entre elles a indiqué avoir perdu jusqu'à 2 972 euros. "Les arnaqueurs vous attirent grâce à des prix attractifs dont ils font aussi la promotion à l'aide d'annonces notamment sur les médias sociaux. La pénurie de bois auprès des commerçants habituels et l'attractivité de ces prix vous poussent à acheter rapidement sans vérifier d'abord la réputation du vendeur par exemple", indique le SPF Économie.

Après le paiement, les marchandises ne sont jamais expédiées, pour la bonne et simple raison qu'elles n'existent pas. "La plupart du temps, l'arnaqueur ne réagit même plus. S'il répond, il utilise des prétextes, comme un problème de livraison, pour gagner du temps, voire pour facturer des frais supplémentaires. Les arnaqueurs espèrent ainsi vous faire patienter pour que vous ne portiez pas plainte. Ils ont ainsi plus de temps pour faire un plus grand nombre de victimes, car le site internet est mis hors ligne à un certain moment."