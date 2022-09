Attention: Delhaize rappelle un produit et le retire des rayons

L'AFSCA a mis en garde l'enseigne Delhaize. En cause: un plateau hamburger qui est vendu dans l'enseigne. En effet, après l'un des contrôles de qualité effectués par Delhaize, il a été constaté que le logo "no gluten" est imprimé sur la face avant. Or, lors de ce contrôle, la mention "blé" a été aperçue à l'arrière. Ce qui signifie que l'allergène est effectivement bien présent dans le produit.

Du coup, l'enseigne a choisi de retirer les produits concernés. De plus, Delhaize va renforcer les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur. Les clients allergiques au blé ne doivent pas consommer leur achat. Ils peuvent également ramener le produit au point de vente pour se faire rembourser. Si les consommateurs ne sont pas intolérants, ils ne doivent pas s'en faire et peuvent le consommer sans risque.

Delhaize a également tenu à s'excuser pour les problèmes occasionnés.

Info produit :

Nom : Plateau hamburger

Marque : Delhaize

Code EAN : 5400112522950

À consommer jusqu’au : toutes les dates du 18/09/2022 au 30/09/2022

Période de commercialisation : 12/09/2022 jusqu’au 22/09/2022