Accueil Conso Budget Lidl a perdu son combat : Voici pourquoi il n’y aura plus de lapins en chocolat chez le hard discounter Contrefaçon Lindt a obtenu gain de cause devant les tribunaux : la marque accusait Lidl de copie. Vincent Schmidt

©D.R.

Quoi de plus banal qu’un lapin de Pâques en chocolat. Dans son emballage doré et avec sa clochette autour du cou, il est l’une des stars de la gamme de Lindt. Et le chocolatier suisse...