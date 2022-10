Dans les rayons, c’est déjà la… Saint-Nicolas

La Saint-Nicolas, c'est dans deux mois. Il est donc tout doucement temps de faire le bilan des enfants sages et moins sages de l'année. Et pour se mettre l'eau à la bouche avant les cadeaux du grand saint, il y a déjà de quoi remplir son panier à gourmandises dans certaines grandes surfaces. Depuis quelques jours, nous avons déjà repéré des Saints Nicolas en chocolat, du massepain et même des… calendriers de l'avent dans certains rayons ! "La Saint-Nicolas comment toujours début octobre chez nous, confirme Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize. L'assortiment n'est pas encore complet et sera étoffé au fil des semaines. Il ne faut pas oublier que la fermeture de l'usine Barry Callebaut a eu un impact sur la production de nos fournisseurs. Les chocolats arriveront donc petit à petit, mais on ne risque pas de gros problèmes de stock non plus."

Chez Colruyt, on se montre un peu plus patient, avec une offre de jouets qui sera disponible dans les magasins dès le 16 octobre. "Pour les calendriers de l'Avent, ce sera pour fin octobre/début novembre, tandis que l'offre spécifique Noël, arrivera à partir du 3 novembre", complète Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt Group.

Chez Lidl, "une partie de notre sélection de chocolats pour la Saint-Nicolas est disponible cette semaine en magasin. En semaine 44 (la semaine du 31 octobre, NdlR), nous compléterons cette gamme. Au total, l'assortiment de Saint-Nicolas est composé de 57 références", indique pour sa part Julien Wathieu, porte-parole de Lidl. Enfin, Aldi travaille aussi sur sa gamme, et connaît également l'impact de la "crise" chez Barry Callebaut. "Les produits Saint Nicolas feront leur entrée dans les rayons Aldi à la fin octobre. Cette offre contient des délices sous la forme de spéculoos et de figurines en chocolat, explique Jason Sevestre. Aussi, des articles non-alimentaires tels que les jouets en bois et des poupées feront partie de la gamme. Chaque semaine, de nouvelles offres temporaires non-alimentaires seront disponibles. Nous visons à proposer une large gamme de beaux cadeaux de Saint-Nicolas pour tous les budgets."