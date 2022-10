Tendances jouets : voici les nouveautés que les enfants vont réclamer pour les fêtes de fin d’année

Les Bogglins sont de retour

©D.R.

Petits monstres vendus dans leur cage, ces marionnettes sont le revival de la création de Tim Clarke, célèbre marionnettiste qui avait trouvé un accord avec Mattel pour la commercialisation en 1987. Le succès fut au rendez-vous. Elles revivent aujourd’hui et ont remporté le prix dans la catégorie des poupées, peluches et personnages.

GraviTrax se décline en jeu de logique

©D.R.

Dans la catégorie des jeux de logique et de réflexion, c’est GraviTrax, The Game Course qui l’emporte. Mix inédit d’un casse-tête et d’un circuit à billes, ce jeu est destiné aux plus de 8 ans. À eux de résoudre des casse-tête inédits avec des éléments de construction GraviTrax ! Leurs capacités de raisonnement et de visualisation seront mises à rude épreuve pour venir à bout des 30 défis de ce jeu de logique version GraviTrax.

Le jeu des Hits

©D.R.

Hitster, lauréat de la catégorie des jeux d’ambiance, vous promet des soirées mémorables. Écoutez, via une application gratuite, plus de 100 ans de tubes tous plus mémorables les uns que les autres, placez-les tour à tour par ordre chronologique sur votre ligne du temps musicale et créez votre propre voyage dans le passé. Le premier joueur qui réussit à placer correctement 10 hits est couronné Hitster.

Partez à la chasse au trésor

©D.R.

Une façon simple de créer sa propre chasse au trésor en intérieur, avec ce jeu auréolé du trophée dans la catégorie jeux préscolaires. Laissez un joueur ou un parent cacher les cartes dans toute la maison. Enfin, suivez les indices indiqués sur les cartes qui vous mèneront au trésor. Amusant et éducatif, parfait pour occuper les enfants quand la météo n’est pas au rendez-vous.

Un pinball pas comme les autres

©D.R.

Lauréat dans la catégorie des jeux de construction, Smartivity Pinball vous invite à construire votre propre Flipper mécanique en suivant pas à pas les instructions du livret. Une fois votre Flipper construit, appuyez sur le lanceur pour lancer la balle sur le terrain de jeu et actionnez les flippers pour frapper la balle et marquer un maximum de points. Découvrez ainsi les principes de levier, de transfert d’énergie et de quantité de mouvement.

Un robot pour stimuler les tout-petits

©D.R.

Avec Roboflex Plus, vainqueur dans la catégorie jouets de premier âge, les enfants utilisent leur créativité pour se faire des amis-robots multicolores et rigolos. Les nouvelles glissières magnétiques souples ajoutent une dimension extra au set de jeu SmartMax. Il suffit de choisir les pièces magnétiques, puis les plier, les étendre, les assembler, et jouer ! Que fera votre robot : s’envoler, sauter, attraper, trembler, ou conduire ? Le set de vingt pièces comprenant une affiche d’inspiration contribue à développer la motricité fine et stimule l’imagination.

Mieux vaut ne pas être manchot

©D.R.

Dans la catégorie des jeux pour enfants, SmartGames en connaît un rayon. Avec La Colo-nid des Manchots, la marque a une fois de plus remporté la mise. Plongée dans l’Antarctique : vos manchots sont éparpillés sur la banquise, la nuit tombe et il va commencer à faire très froid ! Réunissez votre famille colorée le plus rapidement possible… tout en empêchant les autres groupes de faire de même. Le premier joueur réunissant tous ses manchots (chaque manchot devra être à côté d’un autre du groupe) remporte la partie.

Apprendre, c’est fun

©D.R.

VTech innove chaque année en proposant des jouets connectés qui favorisent l’apprentissage des enfants. Le microscope vidéo interactif l’a emporté dans la catégorie des jouets éducatifs. Outre grossir (20 fois) ce que l’enfant observe, il permet aussi de se connecter à des vidéos éducatives sur de multiples sujets.

Quand les enfants enfilent la blouse blanche

©D.R.

Les enfants adorent imiter les adultes. Avec le kit d’apprenti docteur de Vtech (vainqueur de la catégorie des jouets interactifs), les enfants pourront assurément découvrir ce très beau métier. Avec toute leur panoplie d’instruments et une tablette médiale interactive, les 2 à 5 ans pourront à loisir monter leur cabinet médical comme un vrai médecin. Une double récompense pour Vtech cette année, qui a aussi remporté la catégorie des jouets éducatifs avec son microscope XL Genius, destiné aux enfants à partir de 7 ans.

Recto Verso: se développer en s’amusant

©D.R.

Parmi les jeux de communication et de déduction, Recto Verso a remporté la palme. Le but ? Vous et votre voisin d’en face formez un fameux duo d’architectes. Votre tâche dans Recto Verso : construire une maison ensemble… sans regarder les plans de construction de l’autre !

Chaque plan de construction a un côté recto et verso différents, bien que la maison ait les mêmes contours. Ce n’est donc qu’en se concertant constamment que les joueurs peuvent s’assurer que chaque bloc est placé au bon endroit selon leur côté du plan.

Playmobil mise sur la durabilité

©D.R.

Les produits de la gamme Wiltopia ont permis à Playmobil de s’imposer dans la catégorie Univers de jeu. Ils sont composés à 80 % de matériaux durables. La plupart de ces matériaux proviennent de réfrigérateurs recyclés. Cartons, emballage et notices sont aussi en matériaux recyclés. Wiltopia, c’est aussi un excellent moyen d’éduquer les enfants à la nature et à la préservation de l’environnement. Playmobil démontre une fois de plus sa capacité à innover, tout en restant un indémodable, autant apprécié des parents que des enfants.

Pas vu pas pris

©D.R.

Dans la catégorie des jeux de stratégie, Pas vu pas pris l’a emporté. Le pitch ? Les joueurs sont des fantômes qui explorent un hôtel la nuit. Ils ne peuvent pas s’empêcher de faire des bêtises et beaucoup de bruit. Les clients de l’hôtel se réveillent ! Vite… Il faut se cacher derrière les meubles pour éviter qu’on vous aperçoive par le trou de la serrure… Le but du jeu ? Traverser le hall sans se faire repérer et marquer le plus de points ! Stratégique et drôle à la fois. Petit plus : des règles faciles à comprendre et une certaine addiction qui pousse à rejouer une fois la partie terminée.

L’origami à la portée de tous

©D.R.

Rayon loisirs créatifs, l’origami est une valeur sûre. Avec Origami 3D, vous pouvez créer les plus belles sculptures en papier tridimensionnel que vous ayez jamais vues. Par exemple, ce paon multicoloré. En trois mouvements simples, les formes de coupe prêtes à l’emploi sont transformées en un module de base avec lequel le chef-d’œuvre complet peut être construit. Ces formes de coupe ont des pliages clairement marqués, y compris la direction du pliage. Comme le papier est coloré à cœur, il n’y a pas des lignes blanches visibles après les pliages.