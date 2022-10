Décathlon change de nom !

Decathlon Belgique change de nom durant un mois et s'appellera Nolhtaced, soit Decathlon écrit à l'envers, annonce lundi l'enseigne de magasins de sport dans un communiqué. Derrière cette action, le groupe souhaite promouvoir le shopping inversé, c'est-à-dire le fait de pouvoir revendre à Decathlon des articles de sport, anciens ou inutilisés pour qu'ils soient réparés et revendus sous garantie. "L'objectif est de réutiliser autant d'équipements que possible pour ainsi réduire l'impact sur notre environnement et éviter les déchets. L'offre en seconde main de Décathlon permet également aux consommateurs moins fortunés d'acheter des équipements sportifs de qualité à moindre prix", fait savoir l'enseigne dans son communiqué de presse.

Decathlon a racheté cette année, pendant la phase de test, quelque 26.000 articles de sport.

Même les articles de sport qui n'ont pas été achetés auprès de la chaîne de magasins peuvent être revendus contre des bons d'achat.