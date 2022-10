Accueil Conso Budget Les Belges toujours plus à l’affût des petits prix: faire ses courses dans plusieurs magasins devient la norme Un consommateur sur deux a déjà changé de magasin de référence. Thibaut Van Hoof ©Shutterstock

Faire ses courses est devenu un luxe pour certaines familles. En quelques mois, les prix ont augmenté d'au moins 15 % en moyenne, et le ticket de caisse a bien changé pour ceux qui n'ont pas des moyens illimités. Et si les ventes de produits blancs ou marques distributeurs ont explosé ces derniers mois, ce n'est pas le seul changement d'habitude des Belges. Ils sont aujourd'hui nombreux à changer de magasin de référence – nous avions déjà évoqué le grand succès des magasins Aldi et Lidl depuis le début de la crise – ou encore à faire plusieurs magasins, pour profiter des promotions sur un maximum de produits. C'est ce que révèle une étude menée par Aldi et iVox. "Le...