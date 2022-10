Accueil Conso Budget Bientôt Halloween : alerte aux courges ! Les courges et les coloquintes appartiennent à la même famille mais les dernières sont toxiques. Weymeels Elodie ©Shutterstock

C’est l’automne, la nature se pare de rouille, d’orange et de vert sombre. Et les courges et autres cucurbitacées apparaissent. C’est la saison d’Halloween, des décorations d’automne, à...