Voici les meilleures céréales pour le petit déjeuner

Le matin, il y a le clan des tartines, celui du café noir et celui des céréales. Parmi ce dernier, de nombreux enfants, qui adorent le sucre sans s'en rendre compte le plus souvent ! Dans son numéro d'octobre, le magazine français 60 Millions de consommateurs a donc investigué les rayons céréales pour en comparer toutes les valeurs nutritionnelles, les ajouts d'additifs et les indices glycémiques. Un constat a d'emblée été posé : si les additifs sont de moins en moins au rendez-vous et c'est tant mieux, le sucre est toujours bien trop présent.

Résultat, la charge glycémique (qui fait augmenter en flèche le taux de sucre dans le sang) est bien trop élevée dans une trentaine de marques sur les 48 observées ! Il est alors utile de lire la ligne qui indique "dont sucres" dans la catégorie glucides : si cela dépasse 10 à 12 g pour 100 g de produit, passez votre tour. Un indice glycémique élevé donne des fringales, une sensation de malaise, une déconcentration et favorise le surpoids et plus tard le diabète de type 2. Trésor ou Frosties de Kellogg's sont à fuir !

Le magazine conseille de consommer plutôt du muesli dont l'indice glycémique n'excède pas 20 grâce à sa richesse en fibres. Mais pas les mueslis croustillants (au chocolat ou non), trop riches en sucre. Pointés positivement, l es mueslis aux fruits sans sucres ajoutés Gerblé ou les flocons d'avoine Bjorg.

Le top des références de céréales au chocolat (que l'on trouve en Belgique) : Neslé Chocapic bio (14,5/20, nutriscore B), Kellogg's Coco Pops (14/20, B).

Parmi les céréales aux fruits, on note Bjorg Muesli superfruits (17/20, nutriscore A) et Jordans Muesli bio (16/20, B).

Côté céréales natures, ce sont les Crownfield Special Flakes classic de Lidl (16,5/20, A) qui sont en tête.